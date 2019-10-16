Хачанов на тай-брейке обыграл Кольшрайбера на «Кубке Кремля» Восьмая ракетка мира продолжает борьбу на домашнем турнире.

В матче второго круга «Кубка Кремля» россиянин Карен Хачанов в трех сетах обыграл немца Филиппа Кольшрайбера – 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась два часа 25 минут.

В активе Хачанова восемь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из четырех. Кроме того россиянин допустил восемь двойных ошибок.

В четвертьфинале победитель сыграет с Андреасом Сеппи из Италии.