Бертенс победила Канепи на «Кубке Кремля» Вторая сеяная московского турнира вышла в третий круг.

Восьмая ракетка мира Кики Бертенс вышла в третий круг турнира WTA «Кубка Кремля» в Москве.

27-летняя голландская теннисистка, посеянная под вторым номером, была освобождена от первого круга и провела свой первый матч с Кайей Канепи из Эстонии. Для победы в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:5 Бертенс пришлось провести на корте 2 часа 17 минут.

Ее следующая соперница определится в матче Анастасия Севастова (Латвия, 6) – Кристина Младенович (Франция).

Москва

Турнир WTA «Кубок Кремля»

Призовой фонд 1 032 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Кики Бертенс (Голландия, 2) – Кайя Канепи (Эстония, Q) – 4:6, 6:3, 7:5