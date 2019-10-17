Бертенс победила Канепи на «Кубке Кремля»

Восьмая ракетка мира Кики Бертенс вышла в третий круг турнира WTA «Кубка Кремля» в Москве.
27-летняя голландская теннисистка, посеянная под вторым номером, была освобождена от первого круга и провела свой первый матч с Кайей Канепи из Эстонии. Для победы в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:5 Бертенс пришлось провести на корте 2 часа 17 минут.
Ее следующая соперница определится в матче Анастасия Севастова (Латвия, 6) – Кристина Младенович (Франция).
Москва
Турнир WTA «Кубок Кремля»
Призовой фонд 1 032 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Кики Бертенс (Голландия, 2) – Кайя Канепи (Эстония, Q) – 4:6, 6:3, 7:5
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