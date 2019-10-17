Даниил Медведев: Дзюба выпрыгнет выше, а пробегу быстрее я - Советский спорт
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17 октября 2019 15:41ТеннисЛипкин Антон

Даниил Медведев: Дзюба выпрыгнет выше, а пробегу быстрее я

Российский теннисист сравнил себя с капитаном сборной России по футболу.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев сравнил себя с форвардом «Зенита» и сборной России по футболу Артемом Дзюбой в прыжках в высоту и беге на 30 метров.

«Вообще, я не самый медленный, – приводит «RT» слова 23-летнего российского теннисиста. – Будет зависеть от того, кто быстрее среагирует на старте. А вот выше прыгает наверняка Артем. Ему это просто нужнее, ведь он часто играет головой. Мне же куда важнее, насколько сильно я отталкиваюсь. Поэтому выпрыгнет выше он, а пробегу быстрее я».

Напомним, на прошлой неделе Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае, после чего снялся с «Кубка Кремля» в Москве.

Накануне Медведев получил звание заслуженного мастера спорта России.

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