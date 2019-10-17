Кудерметова выбила Свитолину на «Кубке Кремля» Первая сеяная завершила выступление в Москве.

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42-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA «Кубка Кремля» в Москве после победы над Элиной Свитолиной из Украины, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге.

22-летняя российская теннисистка выиграла в трех сетах со счетом 6:2, 1:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.

Соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет российская теннисистка, победившая в дерби Варвары Грачевой и Анастасии Павлюченковой.

Москва

Турнир WTA «Кубок Кремля»

Призовой фонд 1 032 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Вероника Кудерметова (Россия) – Элина Свитолина (Украина) – 6:2, 1:6, 7:5