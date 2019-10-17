Вероника Кудерметова: Удалось выстоять против Свитолины только благодаря поддержке зрителей

- Мне кажется, что мне удалось выстоять и совершить камбэк только благодаря поддержке зрителей. Я старалась играть активно: прессовать, идти к сетке, добивать. Когда мы играли на задней линии, у меня было меньше шансов с ней, - приводит слова Кудерметовой ТАСС.
Добавим, что соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет российская теннисистка, победившая в дерби Варвары Грачевой и Анастасии Павлюченковой.
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