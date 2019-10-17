Блинкова обыграла Марию и сыграет с Гаспарян в четвертьфинале турнира в Люксембурге - Советский спорт
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17 октября 2019 17:54Теннис

Блинкова обыграла Марию и сыграет с Гаспарян в четвертьфинале турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла представительницу Германии Татьяну Марию в матче второго круга турнира в Люксембурге.

Встреча продолжалась 47 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:0, 6:1. За время матча Блинкова дважды подала навылет и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, а также пять двойных ошибок.

Добавим, что в четвертьфинале Блинкова встретится с соотечественницей Маргаритой Гаспарян.

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