Блинкова обыграла Марию и сыграет с Гаспарян в четвертьфинале турнира в Люксембурге Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла представительницу Германии Татьяну Марию в матче второго круга турнира в Люксембурге.

Встреча продолжалась 47 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:0, 6:1. За время матча Блинкова дважды подала навылет и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, а также пять двойных ошибок.

Добавим, что в четвертьфинале Блинкова встретится с соотечественницей Маргаритой Гаспарян.