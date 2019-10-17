Элина Свитолина: К сожалению, в матче с Кудерметовой все сложилось не в мою пользу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 октября 2019 19:48Теннис

Элина Свитолина: К сожалению, в матче с Кудерметовой все сложилось не в мою пользу

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от Вероники Кудерметовой в матче второго круга «Кубка Кремля» (2:6, 6:1, 5:7).

- Мне кажется, это был непростой матч, и мы обе сегодня играли хорошо. Особенно упорной получилась концовка встречи. К сожалению, все сложилось не в мою пользу, - приводит слова Свитолины «РИА Новости».

Добавим, что соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет российская теннисистка, победившая в дерби Варвары Грачевой и Анастасии Павлюченковой.

«Питтсбург» победил без Малкина, Радулов начал набирать очки «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 17.10.2019 10:09 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Джон Таварес: Хоккейное чутье Михеева впечатляет Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ «Сент-Луис» посетил Белый дом и встретился с Трампом
Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Україна понад усе. Андрей Шевченко создал лучшую сборную в истории Обыграв Португалию со счетом 2:1, сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020. С первого места. Более того, сейчас она первая в первой корзине посева. 15.10.2019 23:00 Футбол Андронов Алексей
Еще по теме:
Сергей Кирьяков: Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу Черышев и Семенов – в символической сборной двух туров квалификации Евро-2020 Руслан Нигматуллин: Дзюба игрой доказывает, кто в сборной номер один
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 09:25 Теннис Липкин Антон
Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
«Хоть один позитив за день». Бобровский встретился с Панариным, а Дадонов – с Гусевым Чего угодно готов был ожидать в раздевалке «Флориды» после суперволевой выездной победы над «Нью-Джерси» (6:4), но что все репортеры первым делом ринутся терзать Сергея Бобровского… 15.10.2019 08:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
20:12 Гандбол Назван состав женской сборной России по гандболу для подготовки к чемпионату мира
19:59 Футбол Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы
19:48 Теннис Элина Свитолина: К сожалению, в матче с Кудерметовой все сложилось не в мою пользу
19:30 Футбол Роман Павлюченко: На месте Дзюбы поиграл лучше бы в хорошем середнячке чемпионата Англии
19:03 Футбол Сергей Кирьяков: Тедеско – представитель одной из самых сильных футбольных школ мира
18:45 Плавание Двукратный призер Олимпийских игр пловец Смирнов умер в возрасте 62 лет
18:30 Футбол Роман Павлюченко: Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России?
18:22 Хоккей Александр Ардашев: Надеялись, что сможем первый период с «Адмиралом» сыграть без пропущенных шайб
18:06 Биатлон Дмитрий Васильев: Переход Подчуфаровой обсуждается, словно от нас собирается уходить Бьорндален
17:54 Теннис Блинкова обыграла Марию и сыграет с Гаспарян в четвертьфинале турнира в Люксембурге
17:34 Теннис Вероника Кудерметова: Удалось выстоять против Свитолины только благодаря поддержке зрителей
17:18 Футбол Тедеско познакомился со сборниками «Спартака»
17:06 Футбол «Ахмат» дома переиграл «Локомотив» в молодежном первенстве
16:56 Футбол Сергей Кирьяков: Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу
16:31 Футбол ЦСКА хочет снизить сумму выкупа за Сантоса
16:26 Футбол Банда, грабившая дома игроков «Реала» и «Атлетико», задержана в Испании
16:09 Хоккей Александр Гулявцев – об 1:0 с «Северсталью»: В ущерб личным голам и очкам ребята сыграли на команду
16:05 Хоккей Денис Кокарев: Есть желание забраться со «Спартаком» максимально высоко
16:03 Хоккей Андрей Разин: Вратарь «Амура» выиграл матч
15:59 Хоккей Сергей Светлов: Жаль, что не реализовали ни одного буллита
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика