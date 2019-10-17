Элина Свитолина: К сожалению, в матче с Кудерметовой все сложилось не в мою пользу

- Мне кажется, это был непростой матч, и мы обе сегодня играли хорошо. Особенно упорной получилась концовка встречи. К сожалению, все сложилось не в мою пользу, - приводит слова Свитолины «РИА Новости».
Добавим, что соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет российская теннисистка, победившая в дерби Варвары Грачевой и Анастасии Павлюченковой.
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