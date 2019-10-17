Павлюченкова переиграла Грачеву и вышла в четвертьфинал «Кубка Кремля» Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Варвару Грачеву в матче второго раунда «Кубка Кремля».

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Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2. За время матча Павлюченкова реализовала семь брейк-пойнтов из девяти и совершила четыре двойные ошибки. На счету ее соперницы два эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из 12, а также три двойные ошибки.

Добавим, что за выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с другой россиянкой Вероникой Кудерметовой.