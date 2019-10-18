Андрей Рублев: Что бы Сафин ни делал, получается невероятно оригинально и стильно

31-я ракетка мира Андрей Рублев поделился впечатлениями от работы бывшей первой ракетки мира Марата Сафина комментатором «Первого канала» во время трансляции финального матча турнира «Большого шлема» US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.
– По моему мнению, это было очень круто, – приводит RT слова 21-летнего российского теннисиста. – Сафин талантлив – и талантлив во всем. Что бы он ни делал, получается невероятно оригинально и стильно.
– Стоит ли двукратному победителю турниров Большого шлема продолжать?
– Мне кажется, Марат сам этого не хочет, хотя мы с ним не общались на эту тему. Он и в тот раз не планировал, как я понял. Его попросили, у него была возможность, поэтому он с удовольствием откликнулся.
Напомним, накануне во втором круге турнира ATP «Кубок Кремля» Рублев нанес поражение Егору Герасимову из Белоруссии (7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 6:2) и вышел в четвертьфинал, где теперь сыграет с Николой Милоевичем из Сербии.
Евгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду Обозреватель «Советского спорта» дал прогноз на ключевые матчи 13-го тура РПЛ. 18.10.2019 10:00 Футбол Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев У Ковальчука сломались три клюшки за период. Итог: ноль голов с «Каролиной» «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах дня. 16.10.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван Япония, отдай Трусову. Почему шоу-турниры проходят там, а не в России? В минувший уик-энд Александра Трусова и Алина Загитова блистали на коммерческом Japan Open в Сайтаме. Самое время организовать нечто подобное и в нашей стране. 09.10.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай Сергей Силкин: Подниматься со дна «Динамо» надо сейчас – потом поздно будет Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший главный тренер «Динамо», который в 2012 году занял с бело-голубыми четвертое место. 16.10.2019 14:00 Футбол Анисимов Вадим, Безъязычный Алексей, Зибрак Артем