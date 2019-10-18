Андрей Рублев: Что бы Сафин ни делал, получается невероятно оригинально и стильно - Советский спорт
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18 октября 2019 11:32ТеннисЛипкин Антон

Андрей Рублев: Что бы Сафин ни делал, получается невероятно оригинально и стильно

Бывшая первая ракетка мира прокомментировал финал US Open между Медведевым и Надалем.

31-я ракетка мира Андрей Рублев поделился впечатлениями от работы бывшей первой ракетки мира Марата Сафина комментатором «Первого канала» во время трансляции финального матча турнира «Большого шлема» US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.

– По моему мнению, это было очень круто, – приводит RT слова 21-летнего российского теннисиста. – Сафин талантлив – и талантлив во всем. Что бы он ни делал, получается невероятно оригинально и стильно.

– Стоит ли двукратному победителю турниров Большого шлема продолжать?
– Мне кажется, Марат сам этого не хочет, хотя мы с ним не общались на эту тему. Он и в тот раз не планировал, как я понял. Его попросили, у него была возможность, поэтому он с удовольствием откликнулся.

Напомним, накануне во втором круге турнира ATP «Кубок Кремля» Рублев нанес поражение Егору Герасимову из Белоруссии (7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 6:2) и вышел в четвертьфинал, где теперь сыграет с Николой Милоевичем из Сербии.

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