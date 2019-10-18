Младенович победила Бертенс и стала первой полуфиналисткой «Кубка Кремля» Матч продолжался 2 часа 7 минут.

45-я ракетка мира Кристина Младенович победила Кики Бертенс из Голландии в ¼ финала турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве.

26-летняя французская теннисистка нанесла поражение восьмому номеру мирового рейтинга в трех сетах. За 2 часа 7 минут Младенович оформила победу в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

Ее соперница по полуфиналу определится в матче Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 3, WC).

Москва

Турнир ATP «Кубок Кремля»

Призовой фонд 1 032 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Кристина Младенович (Франция) – Кики Бертенс (Голландия, 2) – 6:4, 2:6, 6:1