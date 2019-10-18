Анастасия Павлюченкова: Кудерметова играет сейчас активно и агрессивно Две российские теннисистки сыграют в четвертьфинале «Кубка Кремля».

40-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова высказался о своей сопернице по четвертьфиналу турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве – Веронике Кудерметовой.

«Она очень здорово сейчас играет: активно, агрессивно, в такой атакующий теннис – это как раз то, что она делала в Пекине, было тяжело, – приводит слова 28-летней российской теннисистки официальный сайт турнира. – Во всех розыгрышах она шла вперед и оказывала давление».

Отметим, что в сентябре Павлюченкова победила Кудерметову на турнире в Пекине. Матч завершился в трех сетах со счетом 6:0, 3:6, 7:6 (7:4).

Добавим, что в 2014 году Павлюченкова выиграла «Кубок Кремля».