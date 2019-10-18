Хачанов проиграл Сеппи и не смог выйти в полуфинал «Кубка Кремля»

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась победой итальянца со счетом 3:3, 6:3. 6:3. За время матча Хачанов шесть раз подал навылет, реализовал три из 11 брейк-пойнтов и допустил шесть двойных ошибок. На счету его соперника семь эйсов, четыре реализованных брейк-пойнтов из десяти, а также семь двойных ошибок.
Напомним, что Хачанов в прошлом году выиграл соревнования в мужском одиночном разряде.
Добавим, что в полуфинале турнира Сеппи сыграет с французом Андрианом Маннарино.
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