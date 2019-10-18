Александрова проиграла Муховой в ¼ финала «Кубка Кремля» Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Каролине Муховой из Чехии в четвертьфинале «Кубка Кремля».

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Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась победой чешской спортсменки со счетом 6:3, 6:4. За время матча Александрова три раза подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила пять ошибок на подаче. На счету ее соперницы два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из шести, а также две двойные ошибки

Добавим, что в полуфинале туринра Мухова встретится с победительницей встречи Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).