Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля» Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в ¼ финала «Кубка Кремля».

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Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5. За время матча Павлюченкова трижды подала на вылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 и допустила две ошибки на подаче. На счету Кудерметовой два эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, а также две двойные ошибки.

Добавим, что в полуфинале турнира Павлюченкова встретится с чешкой Каролиной Муховой.