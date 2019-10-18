Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля» - Советский спорт
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18 октября 2019 21:43Теннис

Павлюченкова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал «Кубка Кремля»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в ¼ финала «Кубка Кремля».

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5. За время матча Павлюченкова трижды подала на вылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 12 и допустила две ошибки на подаче. На счету Кудерметовой два эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, а также две двойные ошибки.

Добавим, что в полуфинале турнира Павлюченкова встретится с чешкой Каролиной Муховой.

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