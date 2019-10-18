Рублев вышел в полуфинал «Кубка Кремля» и встретится с Чиличем Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Сербии Николу Милоевича в четвертьфинале «Кубка Кремля».

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:2, 6:3. За время матча Рублев дважды подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника один эйс, два реализованных брейк-пойнта из двух и четыре двойные ошибки.

Добавим, что в полуфинале турнира Рублев встретится с хорватом Марином Чиличем, который в трех сетах переиграл француза Жереми Шарди – 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).