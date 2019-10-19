Бенчич победила Младенович и стала первой финалисткой «Кубка Кремля» Матч продолжался 1 час 35 минут.

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Десятая ракетка мира Белинда Бенчич вышла в финал турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве.

В полуфинале 22-летняя швейцарская теннисистка нанесла поражение Кристине Младенович из Франции, которая занимает 45-е место в мировом рейтинге. За 1 час 45 минут Бенчич оформила победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Ее соперница по финалу определится в матче Анастасия Павлюченкова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия).

Москва

Турнир ATP «Кубок Кремля»

Призовой фонд 1 032 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Белинда Бенчич (Швейцария, 3, WC) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 6:4