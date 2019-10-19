Бенчич стала последней участницей итогового турнира WTA Швейцарская теннисистка вышла в финал «Кубка Кремля».

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Десятая ракетка мира Белинда Бенчич стала последней участницей, отобравшей на итоговый турнир года, сообщает официальный сайт WTA.

В субботу 22-летняя швейцарская теннисистка победила Кристину Младенович из Франции (6:3, 6:4) и вышла в финал турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве.

Таким образом, Бенчич присоединилась к Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова (Чехия), Наоми Осаке (Япония), Симоне Халеп (Румыния), Бьянке Андрееску (Канада), Петре Квитовой (Чехия) и Элине Свитолиной (Украина).

Отметим, что на попадание на итоговый турнир также претендовала Кики Бертенс из Голландии, которая накануне проиграла Младенович в четвертьфинале «Кубка Кремля».

Добавим, что итоговый турнир года пройдет с 27 октября по 3 ноября в Шэньчжэне (Китай).