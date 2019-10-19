Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал «Кубка Кремля» Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову в полуфинале «Кубка Кремля».

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Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 в пользу россиянки. За время матча Павлюченкова пять раз подала навылет, реализовала шесть из 18 брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок. На счету ее соперницы пять эйсов, три реализованных брейк-пойнта из 13, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что в финале турнира Павлюченкова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.