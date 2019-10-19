Анастасия Павлюченкова: Я просто разозлилась на себя после второго сета Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над чешкой Каролиной Муховой в полуфинале «Кубка Кремля».

- Эмоции невероятные. Во-первых, у себя дома, да еще и финал. Спасибо всем огромное за поддержку.

Я на самом деле не знаю, как у Муховой физическое состояние по ощущениям, я просто разозлилась на себя после второго сета. Мне не понравилось, как я сыграла тай-брейк. Тут то и проявились мои волевые качества. Я не хотела проигрывать ни одного очка, - цитирует спортсменку Sport24.ru.

Добавим, что в финале турнира Павлюченкова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.