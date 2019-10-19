Рублев вышел в финал «Кубка Кремля»

В полуфинальном поединке шестой номер посева обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 7:5, 6:4.
Теннисисты провели на корте полтора часа. Рублев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 11.
Чилич выполнил 11 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.
За титул Рублев поборется с французом Адрианом Маннарино, который в полуфинале победил итальянца Андреаса Сеппи — 6:3, 6:4.
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