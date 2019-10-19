Рублев вышел в финал «Кубка Кремля» Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал «Кубка Кремля», проходящего в Москве.

В полуфинальном поединке шестой номер посева обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 7:5, 6:4.

Теннисисты провели на корте полтора часа. Рублев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 11.

Чилич выполнил 11 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

За титул Рублев поборется с французом Адрианом Маннарино, который в полуфинале победил итальянца Андреаса Сеппи — 6:3, 6:4.