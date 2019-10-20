Павлюченкова уступила Бенчич в финале «Кубка Кремля» Павлюченкова во второй раз проиграла в финале московского турнира.

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в финале «Кубка Кремля» – 6:3, 1:6, 1:6.

Матч продолжался один час 45 минут.

На счету россиянки пять эйсов и два реализованных брейк-пойнта из шести. Отметим, что по ходу встречи Павлюченкова отдала девять геймов подряд.

Для Бенчич эта победа стала в четвертой в карьере.