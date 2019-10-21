Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP Российский теннисист стал победителем «Кубка Кремля».

Загрузка... Российский теннисист Андрей Рублев после победы на турнире ATP «Кубок Кремля» в Москве поднялся на 22-е место в мировом рейтинге. Прошлогодний победитель турнира Карен Хачанов опустился на девятую позицию, пропустив вперед Кеи Нисикори из Японии. Рейтинг ATP

Положение на 21 октября 2019 года 1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9545 очков

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6950

4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5920

5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 5085

6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4425

7. (7) Стефанос Циципас (Греция) – 3740

8. (9) Кеи Нисикори (Япония) – 2860

9. (8) Карен Хачанов (Россия) – 2785

10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575

11. (11) Маттео Берреттини (Италия) – 2545

12. (12) Фабио Фоньини (Италия) – 2370

13. (14) Давид Гоффен (Бельгия) – 2280

14. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2260

15. (15) Диего Шварцман (Аргентина) – 1950

16. (16) Джон Изнер (США) – 1895

17. (18) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1820

18. (17) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1681

19. (19) Люка Пуй (Франция) – 1645

20. (20) Гидо Пелья (Аргентина) – 1620…

22. (31) Андрей Рублев (Россия) – 1571