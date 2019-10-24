Рублев объяснил любовь к числу «81» Российский теннисист Андрей Рублев не стал отрицать, что он очень суеверный спортсмен.

Победитель последнего «Кубка Кремля» не против сыграть в матче Кубка Дэвиса в спорткомплексе «Крылатское» рядом с Рублевским шоссе Москвы.

– На пресс-конференции после победы в финале Кубка Кремля одним из своих любимых чисел вы назвали «81». Почему именно оно?

– Потому что «8» – это как бесконечность. А «1» – это первый номер. То есть «бесконечно номер 1».

– Обращали внимание, что первый Кубок Кремля в спорткомплексе «Крылатское», рядом с Рублевским шоссе, выиграл теннисист по фамилии Рублев?

– Это не приходило в голову (улыбается). Пока вы не сказали, даже не задумывался об этом.

– Теперь надо добиться проведения здесь итогового турнира ATP или финальной части Кубка Дэвиса? Вдруг примета вновь сработает...

– Да я думаю, вряд ли назначат (смеется). Там должен быть стадион еще больше, чем здесь. Безусловно, я бы этого хотел, но не думаю, что в данный момент это возможно – приводят слова Рублева «Известия».