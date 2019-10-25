Мухова победила Кенин и вышла в полуфинал в Чжухае

26-я ракетка мира Каролина Мухова стала победительницей группы «Камелия» на Малом итоговом турнире года Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai в Чжухае.
23-летняя чешская теннисистка нанесла поражение Софии Кенин из США. За 2 часа 14 минут Мухова выиграла в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
Напомним, ранее Мухова и Кенин обыграли еще одну американскую теннисистку – Элисон Риск.
Таким образом, Мухова присоединилась к Кики Бертенс из Голландии, которая заняла первое место в группе «Азалия».
Чжухай (Китай)
Малый итоговый турнир года Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Закрытые корты, хард
Групповой этап
Группа «Камелия»
Каролина Мухова (Чехия) – София Кенин (США) – 6:4, 4:6, 6:3
Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия В НХЛ на маленьких коробках играют по-советски. Мнение Виталия Славина Лично мне понадобилось три захода в страну НХЛ, чтобы понять: хоккей у нас и у них, действительно, как два разных вида спорта, а маленькие коробки – не такое уж и зло, в чем я был убежден прежде. 22.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдался Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 16:35 Бокс Усачев Владислав