Мухова победила Кенин и вышла в полуфинал в Чжухае Матч продолжался 2 часа 14 минут.

26-я ракетка мира Каролина Мухова стала победительницей группы «Камелия» на Малом итоговом турнире года Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai в Чжухае.

23-летняя чешская теннисистка нанесла поражение Софии Кенин из США. За 2 часа 14 минут Мухова выиграла в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Напомним, ранее Мухова и Кенин обыграли еще одну американскую теннисистку – Элисон Риск.

Таким образом, Мухова присоединилась к Кики Бертенс из Голландии, которая заняла первое место в группе «Азалия».

Чжухай (Китай)

Малый итоговый турнир года Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Закрытые корты, хард

Групповой этап

Группа «Камелия»

Каролина Мухова (Чехия) – София Кенин (США) – 6:4, 4:6, 6:3