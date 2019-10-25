Рублев проиграл Берреттини в четвертьфинале турнира в Вене - Советский спорт
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25 октября 2019 17:58Теннис

Рублев проиграл Берреттини в четвертьфинале турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Вене.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась победой итальянца со счетом 7:5, 7:6 (7:4). За время матча Рублев дважды подал навылет и совершил пять двойных ошибок. На счету его соперника восемь эйсов, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что следующим соперником Берреттини будет победитель матча Доминик Тим (Австрия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания).

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