Бертенс победила Сайсай Чжэн и вышла в финал в Чжухае

Десятая ракетка мира Кики Бертенс стала первой финалисткой Малого итогового турнира года Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai в Чжухае.
В полуфинале 27-летняя голландская теннисистка нанесла поражение Сайсай Чжэн из Китая, которая занимает 40-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 30 минут Бертенс оформила победу в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:4.
Ее соперница по финалу определится в матче Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Белоруссия).
Чжухай (Китай)
Малый итоговый турнир года Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Закрытые корты, хард
Плей-офф
½ финала
Кики Бертенс (Голландия, 1) – Сайсай Чжэн (Китай, 12) – 2:6, 6:3, 6:4
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