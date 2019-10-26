Бертенс победила Сайсай Чжэн и вышла в финал в Чжухае - Советский спорт
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26 октября 2019 12:56ТеннисЛипкин Антон

Бертенс победила Сайсай Чжэн и вышла в финал в Чжухае

Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Десятая ракетка мира Кики Бертенс стала первой финалисткой Малого итогового турнира года Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai в Чжухае.

В полуфинале 27-летняя голландская теннисистка нанесла поражение Сайсай Чжэн из Китая, которая занимает 40-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 30 минут Бертенс оформила победу в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Ее соперница по финалу определится в матче Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Белоруссия).

Чжухай (Китай)
Малый итоговый турнир года Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Закрытые корты, хард
Плей-офф
½ финала

Кики Бертенс (Голландия, 1) – Сайсай Чжэн (Китай, 12) – 2:6, 6:3, 6:4

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