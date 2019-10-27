Осака одолела Квитову на старте Итогового турнира WTA Турнир завершится 3 ноября, а его призовой фонд составляет 14 млн долларов.

Японка Наоми Осака нанесла поражение чешской теннисистке Петре Квитовой в матче Итогового турнира WTA.

Встреча прошла в китайском Шэньчжэне и завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 40 минут.

В прошлом году эти соревнования выиграла украинка Элина Свитолина. В финале 25-летняя уроженка Одессы одолела американку Слоан Стивенс.