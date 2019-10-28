Хачанов вернулся на восьмое место в рейтинге ATP - Советский спорт
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28 октября 2019 12:02ТеннисЛипкин Антон

Хачанов вернулся на восьмое место в рейтинге ATP

Нисикори вылетел из топ-10.

Российский теннисист Карен Хачанов снова поднялся на восьмое место в рейтинге ATP.

23-летний Хачанов опередил Кеи Нисикори, который покинул первую десятку. А на девятую позицию поднялся итальянец Матео Берреттини, который дошел до полуфинала турнира в Вене.

Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои места.

Рейтинг ATP
Положение на 28 октября 2019 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9545 очков
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6950
4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5740
5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 5495
6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4335
7. (7) Стефанос Циципас (Греция) – 2830
8. (9) Карен Хачанов (Россия) – 2830
9. (11) Маттео Берреттини (Италия) – 2705
10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575
11. (8) Кеи Нисикори (Япония) – 2560
12. (12) Фабио Фоньини (Италия) – 2370
13. (14) Гаэль Монфис (Франция) – 2350
14. (13) Давид Гоффен (Бельгия) – 2325
15. (15) Диего Шварцман (Аргентина) – 2205
16. (17) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1910
17. (16) Джон Изнер (США) – 1850
18. (28) Алекс де Минаур (Австралия) – 1695
19. (18) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1681
20. (20) Гидо Пелья (Аргентина) – 1620…
22. (22) Андрей Рублев (Россия) – 1606

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