Хачанов вернулся на восьмое место в рейтинге ATP Нисикори вылетел из топ-10.

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Российский теннисист Карен Хачанов снова поднялся на восьмое место в рейтинге ATP.

23-летний Хачанов опередил Кеи Нисикори, который покинул первую десятку. А на девятую позицию поднялся итальянец Матео Берреттини, который дошел до полуфинала турнира в Вене.

Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои места.

Рейтинг ATP

Положение на 28 октября 2019 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 9545 очков

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6950

4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5740

5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 5495

6. (6) Александр Зверев (Германия) – 4335

7. (7) Стефанос Циципас (Греция) – 2830

8. (9) Карен Хачанов (Россия) – 2830

9. (11) Маттео Берреттини (Италия) – 2705

10. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2575

11. (8) Кеи Нисикори (Япония) – 2560

12. (12) Фабио Фоньини (Италия) – 2370

13. (14) Гаэль Монфис (Франция) – 2350

14. (13) Давид Гоффен (Бельгия) – 2325

15. (15) Диего Шварцман (Аргентина) – 2205

16. (17) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1910

17. (16) Джон Изнер (США) – 1850

18. (28) Алекс де Минаур (Австралия) – 1695

19. (18) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1681

20. (20) Гидо Пелья (Аргентина) – 1620…

22. (22) Андрей Рублев (Россия) – 1606