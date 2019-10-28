Свитолина победила Плишкову на Итоговом турнире WTA

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Украинка Элина Свитолина в двух сетах переиграла чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (14:12), 6:4. Матч длился 1 час 55 минут.

25-летняя украинка, победительница прошлогоднего Итогового турнира, выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. У 27-летней чешки – семь эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейка из четырех.

В другом матче это группы встречаются румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.

Призовой фонд турнира составляет 14 млн долларов.