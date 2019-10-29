Рублев проиграл Тсонга на старте турнира в Париже - Советский спорт
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29 октября 2019 00:12ТеннисАбушкин Руслан

Рублев проиграл Тсонга на старте турнира в Париже

Призовой фонд турнира серии «Мастерс» составляет €5 207 405.

Российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах уступил французу Жо-Уилфриду Тсонга в первом круге турнира ATP в Париже (Франция) со счетом 6:4, 5:7, 4:6. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Тсонга 20 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из пяти. У россиянина – четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из 11.

Во втором круге соперником француза станет итальянец Маттео Берреттини.

Действующим победителем турнира является россиянин Карен Хачанов.

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