Бертенс победила Барти на итоговом турнире года - Советский спорт
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29 октября 2019 16:16ТеннисЛипкин Антон

Бертенс победила Барти на итоговом турнире года

Матч продолжался 2 часа 9 минут.

Десятая ракетка мира Кики Бертенс одержала победу над Эшли Барти из Австралии в матче Красной группы на итоговом турнире года в Шэньчжэне.

27-летняя голландская теннисистка выиграла у лидера мирового рейтинга в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 9 минут.

Отметим, что Бертенс заменила Наоми Осаку, снявшуюся с турнира из-за травмы. В свою очередь Барти проиграла после победы над Белиндой Бенчич из Швейцарии.

В другом матче Бенчич сыграет с Петрой Квитовой из Чехии.

Шэньчжэнь (Китай)
Итоговый турнир WTA
Групповой этап
Красная группа
2-й тур

Кики Бертенс (Голландия) – Эшли Барти (Австралия, 1) – 3:6, 6:3, 6:4

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