Хачанов проиграл Штруффу в первом круге «Мастерса» в Париже Россиянин Карен Хачанов проиграл в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция).

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В трех сетах он уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7. Игра продолжалась два часа и две минуты.

Напомним, что в прошлом году россиянин выиграл этот турнир. В финале 2018 года он победил первую ракетку мира Новака Джоковича (Сербия) со счетом 7:5, 6:4.