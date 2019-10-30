Свитолина победила Халеп и вышла в полуфинал на Итоговом турнире года Матч продолжался 1 час 39 минут.

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Восьмая ракетка мира Элина Свитолина выиграла у Симоны Халеп из Румынии в матче группового этапа Итогового турнира года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.

25-летняя украинская теннисистка оформила победу над пятым номером мирового рейтинга в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 39 минут.

Свитолина одержала вторую победу в группе и обеспечила себе участие в полуфинале.

Во втором матче Пурпурной группы Каролина Плишкова из Чехии сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады.

Шэньчжэнь (Китай)

Итоговый турнир года Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Групповой этап

Пурпурная группа

2-й тур

Элина Свитолина (Украина 8) – Симона Халеп (Румыния, 5) – 7:5, 6:3