Андрееску отказалась от борьбы после проигранного сета в матче с Плишковой

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова одержала первую победу на групповом этапе итогового турнира года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.
27-летняя чешская теннисистка выиграла первый сет у четвертого номера мирового рейтинга Бьянки Андрееску из Канады (6:3), после чего канадская теннисистка отказалась от продолжения матча.
Таким образом, Андрееску лишилась шансов на выход в полуфинал, куда ранее из Пурпурной группы пробилась Элина Свитолина из Украины. Вторая полуфиналистка определится в матче третьего тура между Плишковой и Симоной Халеп из Румынии.
Шэньчжэнь (Китай)
Итоговый турнир года Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Групповой этап
Пурпурная группа
2-й тур
Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Бьянка Андрееску (Канада, 4) – 6:3, отказ
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Александр Егоров: Оба эпизода в штрафной «Динамо» Карасев оценил верно Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные решение арбитров в 14-м туре. 28.10.2019 18:30 Футбол Григорьевская Юлия Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея» 7 ноября в Хельсинки стартует первый этап Евротура Кубок «Карьяла». А 5 ноября в УТЦ «Новогорск» пройдет вручение ежегодной премии «Герои хоккея», учрежденной ФХР и официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной – букмекерской компанией «Лига Ставок». 29.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 21:00 Бокс Усачев Владислав Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Лапочкин не назначил пенальти в ворота «Тамбова» и ошибочно удалил Чуперку Экспертиза Владимира Левитина. 29.10.2019 08:00 Футбол Левитин Владимир В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей