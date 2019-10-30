Андрееску отказалась от борьбы после проигранного сета в матче с Плишковой Матч продолжался 51 минуту.

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Вторая ракетка мира Каролина Плишкова одержала первую победу на групповом этапе итогового турнира года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.

27-летняя чешская теннисистка выиграла первый сет у четвертого номера мирового рейтинга Бьянки Андрееску из Канады (6:3), после чего канадская теннисистка отказалась от продолжения матча.

Таким образом, Андрееску лишилась шансов на выход в полуфинал, куда ранее из Пурпурной группы пробилась Элина Свитолина из Украины. Вторая полуфиналистка определится в матче третьего тура между Плишковой и Симоной Халеп из Румынии.

Шэньчжэнь (Китай)

Итоговый турнир года Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Групповой этап

Пурпурная группа

2-й тур

Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Бьянка Андрееску (Канада, 4) – 6:3, отказ