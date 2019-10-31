Барти победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира года Матч продолжался 1 час 28 минут.

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Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в полуфинал Итогового турнира года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.

23-летняя австралийская теннисистка одержала победу над Петрой Квитовой из Чехии. За 1 час 28 минут Барти выиграла в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Вторая финалистка из Красной группы определится в матче Кики Бертенс (Голландия) – Белинда Бенчич (Швейцария).

Напомним, из Пурпурной группы вышли Элина Свитолина (Украина) и Каролина Плишкова (Чехия).

Шэньчжэнь (Китай)

Итоговый турнир года Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Групповой этап

Красная группа

3-й тур

Эшли Барти (Австралия, 1) – Петра Квитова (Чехия, 6) – 6:4, 6:2