Барти победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира года

Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в полуфинал Итогового турнира года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.
23-летняя австралийская теннисистка одержала победу над Петрой Квитовой из Чехии. За 1 час 28 минут Барти выиграла в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Вторая финалистка из Красной группы определится в матче Кики Бертенс (Голландия) – Белинда Бенчич (Швейцария).
Напомним, из Пурпурной группы вышли Элина Свитолина (Украина) и Каролина Плишкова (Чехия).
Шэньчжэнь (Китай)
Итоговый турнир года Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Групповой этап
Красная группа
3-й тур
Эшли Барти (Австралия, 1) – Петра Квитова (Чехия, 6) – 6:4, 6:2
И блином, и ловушкой: кто самый крутой вратарь КХЛ «Советский спорт» составил топ-10 лучших голкиперов лиги. 31.10.2019 13:00 Хоккей Кузютина Елена «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Кравцов, равняйся на Бучневича! «Трактор» победил благодаря тройке Лисин-Малыхин-Авцин Виталий Кравцов сыграл в Челябинске, а СКА одержал вторую победу подряд, и снова по буллитам. 30.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Это вам не Евро-2020. Россия хуже Кипра и Шотландии Эта неделя проходит под знаком Кубка России, но о провале наших клубов в еврокубках мы не забываем. Впервые за три года Россию с шестой строчки рейтинга УЕФА потеснила Португалия. И дальше ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. 30.10.2019 12:45 Футбол Мощенко Захар Бийол-гол. ЦСКА пробился в четвертьфинал Кубка России Армейцы благодаря голу Яки Бийола в компенсированное время одолели дома «Уфу», прервав неудачную серию из шести матчей. 30.10.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар Неоднозначный дебют Маркова в «Локомотиве»: голевая передача и поражение Марков сыграл свой первый матч за «Локомотив». 29.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай