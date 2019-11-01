Надаль обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в ¼ финала турнира в Париже, одолев швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут.
За выход в полуфинал Надаль сыграет с французом Жо-Вильфридом Тсонга.
Добавим, что в прошлом году турнир во Франции выиграл россиянин Карен Хачанов.
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