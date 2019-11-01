Надаль обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Париже Призовой фонд соревнований составляет 5 млн 700 тысяч евро.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в ¼ финала турнира в Париже, одолев швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут.

За выход в полуфинал Надаль сыграет с французом Жо-Вильфридом Тсонга.

Добавим, что в прошлом году турнир во Франции выиграл россиянин Карен Хачанов.