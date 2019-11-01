Бьянка Андрееску: При форхенде услышала хруст в колене Канадская теннисистка снялась с Итогового турнира года в Шэньчжэне.

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Четвертая ракетка мира Бьянка Андрееску объяснила, почему решила сняться с Итогового турнира года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.

Во втором туре группового этапа 19-летняя канадская теннисистка из-за травмы не доиграла матч с Каролиной Плишковой из Чехии.

«Я вывихнула колено при форхенде во время приема, – приводит слова Андрееску официальный сайт WTA. – При этом я услышала хруст. После этого было трудно наступать на ногу. Врач подумал, что это мениск, и замотал колено.

С тейпом стало очень трудно сгибать ногу, боль становилась только сильнее, поэтому мне пришлось закончить матч. Я боролась, но не хотела, чтобы все стало еще хуже.

МРТ показало, что состояние колена не лучшее для игры. Очень обидно, это последний турнир сезона. Хочется, чтобы все получилось, но и такое бывает».

Отметим, что в третьем туре в матче с Элиной Свитолиной из Украины, которая уже вышла в полуфинал, Андрееску заменит Софья Кенин из США.