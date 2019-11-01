Новак Джокович: Когда говорят по-русски медленно, я понимаю (видео) - Советский спорт
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01 ноября 2019 15:03ТеннисЛипкин Антон

Новак Джокович: Когда говорят по-русски медленно, я понимаю (видео)

Первая ракетка мира немного знает русский язык.

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о том, что может понимать русскую речь.

– Вы серб. Вы понимаете русский. Я уверен, вы знаете несколько русских слов.
– (По-русски) Я понимаю, – сказал 32-летний серб в интервью российскому «Евроспорту». – Вы говорите – я понимаю. Чуть-чуть (улыбается).

– Но вы не общаетесь по-русски, когда видитесь с русскими друзьями?
– (По-английски) Я понимаю, потому что корни языков очень близки и в основном идентичны. Когда говорят медленно, я понимаю лучше. (По-русски) Я мог говорить... чаще? Мы тоже говорим «чаще»!

Отметим, что в пятницу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции, который свободно говорит по-русски.

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