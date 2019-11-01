Свитолина обыграла Кенин, одержав третью победу на Итоговом турнире года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 ноября 2019 16:04ТеннисЛипкин Антон

Свитолина обыграла Кенин, одержав третью победу на Итоговом турнире года

Матч продолжался 2 часа 10 минут.

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина выиграла свой третий матч на Итоговом турнире года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.

В третьем туре группового этапа 25-летняя украинская теннисистка нанесла поражение Софии Кенин из США, которая заменила снявшуюся из-за травмы Бьянку Андрееску из Канады. За 2 часа 10 минут Свитолина оформила победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (12:10).

Таким образом, Свитолина выиграла все три своих матча в Пурпурной группе и не отдала соперницам ни одного сета. В полуфинале ее соперницей станет Белинда Бенчич из Швейцарии, занявшая второе место в Красной группе.

Последняя полуфиналистка определится в пятницу в матче Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Симона Халеп (Румыния, 5).

Шэньчжэнь (Китай)
Итоговый турнир года Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Групповой этап
Пурпурная группа
3-й тур

Элина Свитолина (Украина, 8) – София Кенин (США) – 7:5, 7:6 (12:10)

Неоднозначный дебют Маркова в «Локомотиве»: голевая передача и поражение Марков сыграл свой первый матч за «Локомотив». 29.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Нападающий Виделль перешел в «Барыс» Валерий Брагин: Денисенко играет в «Локомотиве» не на своей позиции Сятери, Яруллин и Шипачев признаны лучшими игроками КХЛ в октябре
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Яка Бийол: Забил мяч на инстинкте После матча Кубка России ЦСКА – «Уфа» своими впечатлениями поделились полузащитники армейцев Яка Бийол и Константин Кучаев. 30.10.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 21:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Бивол: Вопрос только в том, сможет ли Ковалев выдержать все 12 раундов в хорошем темпе Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием
Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
16:38 Хоккей Нападающий Виделль перешел в «Барыс»
16:25 Футбол Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Эспаньолом»
16:15 Футбол Юрген Клопп: Мартинелли – талант века, ван ден Бергу было очень сложно
16:05 Футбол Валерий Гладилин: По затратам и самоотдаче матч «Спартак» – «Ростов» получился напряженным
16:04 Теннис Свитолина обыграла Кенин, одержав третью победу на Итоговом турнире года
15:53 Футбол «Удинезе» объявил об отставке Тудора, Каррера – в числе кандидатов
15:46 Олимпиада Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 отобрались на ОИ в Токио
15:39 Футбол Андрей Червиченко: Прохладная погода хорошо сказывается на Ларссоне
15:38 Хоккей Валерий Брагин: Денисенко играет в «Локомотиве» не на своей позиции
15:31 Бобслей Президент Федерации бобслея России: Тренеры считают, что Соколов злоупотреблял своим положением
15:25 Футбол Шиманьски признан лучшим игроком «Динамо» в октябре
15:22 Футбол Андрей Червиченко: По потенциалу и настрою Бакаев один из лучших в «Спартаке»
15:12 Футбол Матч «Барселона» – «Славия» получил категорию повышенного риска
15:05 Футбол Борис Игнатьев: ЦСКА постарается избежать поражения в матче с «Зенитом»
15:03 Теннис Новак Джокович: Когда говорят по-русски медленно, я понимаю (видео)
14:52 Футбол «Ювентус» ведет переговоры с Щесны о продлении контракта
14:49 Футбол Алексей Сафонов: В матче ЦСКА – «Спартак» никому не придет в голову сыграть вторыми составами
14:43 Регби Новая Зеландия завоевала бронзу Кубка мира по регби
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array