Свитолина обыграла Кенин, одержав третью победу на Итоговом турнире года Матч продолжался 2 часа 10 минут.

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина выиграла свой третий матч на Итоговом турнире года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.

В третьем туре группового этапа 25-летняя украинская теннисистка нанесла поражение Софии Кенин из США, которая заменила снявшуюся из-за травмы Бьянку Андрееску из Канады. За 2 часа 10 минут Свитолина оформила победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (12:10).

Таким образом, Свитолина выиграла все три своих матча в Пурпурной группе и не отдала соперницам ни одного сета. В полуфинале ее соперницей станет Белинда Бенчич из Швейцарии, занявшая второе место в Красной группе.

Последняя полуфиналистка определится в пятницу в матче Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Симона Халеп (Румыния, 5).

Шэньчжэнь (Китай)

Итоговый турнир года Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Групповой этап

Пурпурная группа

3-й тур

Элина Свитолина (Украина, 8) – София Кенин (США) – 7:5, 7:6 (12:10)