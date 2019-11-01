Свитолина обыграла Кенин, одержав третью победу на Итоговом турнире года

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина выиграла свой третий матч на Итоговом турнире года Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне.
В третьем туре группового этапа 25-летняя украинская теннисистка нанесла поражение Софии Кенин из США, которая заменила снявшуюся из-за травмы Бьянку Андрееску из Канады. За 2 часа 10 минут Свитолина оформила победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (12:10).
Таким образом, Свитолина выиграла все три своих матча в Пурпурной группе и не отдала соперницам ни одного сета. В полуфинале ее соперницей станет Белинда Бенчич из Швейцарии, занявшая второе место в Красной группе.
Последняя полуфиналистка определится в пятницу в матче Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Симона Халеп (Румыния, 5).
Шэньчжэнь (Китай)
Итоговый турнир года Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Групповой этап
Пурпурная группа
3-й тур
Элина Свитолина (Украина, 8) – София Кенин (США) – 7:5, 7:6 (12:10)
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