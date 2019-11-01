Джокович переиграл Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинальном матче турнира в Париже (Франция).
Встреча продолжалась 59 минут и завершилась победой серба со счетом 6:1, 6:2. За время матча Джокович пять раз подал навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника три эйса, а также три двойные ошибки.
Добавим, что в полуфинале Джокович встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.
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