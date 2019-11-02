Стали известны все участники Итогового турнира ATP

Обладателем последней путевки на Итоговый турнир ATP стал итальянец Маттео Берреттини.
Ранее француз Гаэль Монфис уступил канадцу Денису Шаповалову на турнире в Париже. Таким образом, Берреттини не опустится ниже восьмого места в чемпионской гонке ATP, что гарантирует итальянцу участие в грядущем турнире.
Ранее стало известно, что в соревнованиях примут участие испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев, который выиграл этот турнир в прошлом году.
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Зелимхан Бакаев: Надеюсь, в следующих матчах Ларссон продолжит забивать После матча Кубка России «Спартак» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Зелимхан Бакаев и Хорен Байрамян. 31.10.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Кравцов, равняйся на Бучневича! «Трактор» победил благодаря тройке Лисин-Малыхин-Авцин Виталий Кравцов сыграл в Челябинске, а СКА одержал вторую победу подряд, и снова по буллитам. 30.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 15-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 01.11.2019 12:00 Футбол «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев Горе от ума Никиты Гусева. «Нью-Джерси» проиграл восьмой матч в сезоне И вновь без усаженного в запас героя Пхенчхана. 31.10.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий