Стали известны все участники Итогового турнира ATP Соревнования пройдут в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Обладателем последней путевки на Итоговый турнир ATP стал итальянец Маттео Берреттини.

Ранее француз Гаэль Монфис уступил канадцу Денису Шаповалову на турнире в Париже. Таким образом, Берреттини не опустится ниже восьмого места в чемпионской гонке ATP, что гарантирует итальянцу участие в грядущем турнире.

Ранее стало известно, что в соревнованиях примут участие испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев, который выиграл этот турнир в прошлом году.