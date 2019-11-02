Джокович обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Париже

Серб Новак Джокович победил Григора Димитрова из Болгарии в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 38 минут.
В финале уроженец Белграда сыграет против победителя матча Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания).
Добавим, что турнир во Франции завершится 3 ноября. В прошлом году его победителем стал россиянин Карен Хачанов.
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