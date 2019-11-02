Хачанов и Рублев сыграют в финального парного турнира в Париже Поединок состоится 3 ноября.

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в финал парного турнира в Париже.

В полуфинале они нанесли поражение Ивану Додигу (Хорватия) и Филипу Полашеку (Словакия).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 0:6, 11:9, а ее продолжительность составила 1 час 30 минут.

В финале россияне сыграют против французской пары Пьер-Юг Эрбер – Николя Маю.