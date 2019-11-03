Барти выиграла Итоговый турнир WTA Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти выиграла Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне (Китай).

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В финале она победила украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:3. Игра длилась один час 28 минут.

Для 23-летней Барти этот трофей стал четвертым в нынешнем сезоне. До этого она стала победительницей турниров в Майами (США), Бирмингеме (Великобритания), а также выиграла Открытый чемпионат Франции.