Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP

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В рейтинге ATP сменился лидер: на первое место вернулся испанец Рафаэль Надаль, опередивший серба Новака Джоковича.

На прошлой неделе Надаль дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Париже, где снялся перед матчем с Денисом Шаповаловым из Канады. При этом Джокович завоевал титул и сохранил шансы опередить Надаля по итогам сезона.

Первая ракетка России Даниил Медведев остался на четвертом месте, а Карен Хачанов покинул первую десятку, опустившись на 17-ю позицию.

Рейтинг ATP

Положение на 4 ноября 2019 года

1. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9585 очков

2. (1) Новак Джокович (Сербия) – 8945

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6190

4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5705

5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 5025

6. (7) Стефанос Циципас (Греция) – 4000

7. (6) Александр Зверев (Германия) – 2945

8. (9) Маттео Берреттини (Италия) – 2670

9. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540

10. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2530

11. (14) Давид Гоффен (Бельгия) – 2335

12. (12) Фабио Фоньини (Италия) – 2290

13. (11) Кеи Нисикори (Япония) – 2180

14. (15) Диего Шварцман (Аргентина) – 2125

15. (28) Денис Шаповалов (Канада) – 2050

16. (16) Стэн Вавринка (Швейцария) – 2000

17. (8) Карен Хачанов (Россия) – 1840

18. (18) Алекс де Минаур (Австралия) – 1775

19. (17) Джон Изнер (США) – 1770

20. (27) Григор Димитров (Болгария) – 1747…

23. (22) Андрей Рублев (Россия) – 1584