Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP

В рейтинге ATP сменился лидер: на первое место вернулся испанец Рафаэль Надаль, опередивший серба Новака Джоковича.
На прошлой неделе Надаль дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Париже, где снялся перед матчем с Денисом Шаповаловым из Канады. При этом Джокович завоевал титул и сохранил шансы опередить Надаля по итогам сезона.
Первая ракетка России Даниил Медведев остался на четвертом месте, а Карен Хачанов покинул первую десятку, опустившись на 17-ю позицию.
Рейтинг ATP
Положение на 4 ноября 2019 года
1. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9585 очков
2. (1) Новак Джокович (Сербия) – 8945
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6190
4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5705
5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 5025
6. (7) Стефанос Циципас (Греция) – 4000
7. (6) Александр Зверев (Германия) – 2945
8. (9) Маттео Берреттини (Италия) – 2670
9. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2540
10. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2530
11. (14) Давид Гоффен (Бельгия) – 2335
12. (12) Фабио Фоньини (Италия) – 2290
13. (11) Кеи Нисикори (Япония) – 2180
14. (15) Диего Шварцман (Аргентина) – 2125
15. (28) Денис Шаповалов (Канада) – 2050
16. (16) Стэн Вавринка (Швейцария) – 2000
17. (8) Карен Хачанов (Россия) – 1840
18. (18) Алекс де Минаур (Австралия) – 1775
19. (17) Джон Изнер (США) – 1770
20. (27) Григор Димитров (Болгария) – 1747…
23. (22) Андрей Рублев (Россия) – 1584
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