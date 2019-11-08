Карлос Мойя: Надаль должен быть готов к понедельнику Первая ракетка мира готовится сыграть на Итоговом турнире года в Лондоне.

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Тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля Карлос Мойя высказался о готовности 33-летнего испанца к выступлению на Итоговом турнире года в Лондоне.

В четверг Надаль провел первую тренировку на кортах The O2 Arena. Напомним, на прошлой неделе он снялся с полуфинала турнира серии «Мастерс» в Париже из-за травмы мышц живота.

«Мы идем шаг за шагом, – приводит слова Мойи официальный сайт ATP. – Мы сохраняем предосторожность, но мы также знаем, что впереди четыре дня.

Сегодня Рафа впервые подавал после Парижа, хотя делал это не с полной силой. У него хорошая динамика. Он должен быть готов сыграть в понедельник».

Напомним, Надаль попал в группу Андре Агасси, вместе с Даниилом Медведевым (Россия), Стефаносом Циципасом (Греция) и действующим чемпионом Александром Зверевым (Германия).