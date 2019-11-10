Джокович начал Итоговый турнир АТР с победы над Берреттини Призовой фонд соревнований составляет 9 млн долларов.

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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини в 1-м круге Итогового турнира ATP.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 4 минуты.

Следующий матч уроженец Белграда проведет против австрийца Доминика Тима, а Берреттини встретится с швейцарцем Роджером Федерером.

В прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл представитель Германии Александр Зверев, победивший Джоковича со счетом 6:4, 6:3.