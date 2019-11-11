Роджер Федерер: У меня нет чувства, что меня переиграли Федерер стартовал на Итоговом турнире в Лондоне с поражения от Тима.

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Третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал поражение от Доминика Тима из Австрии (5:7, 5:7) в матче первого тура группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне.

«Он сыграл здорово, – приводит слова 38-летнего швейцарца официальный сайт ATP. – Начало определенно мне не помогло. Я сразу оказался в роли догоняющего. Но я хорошо отреагировал на это, после чего игра долгое время была равной. У меня были шансы. Нет чувства, что меня переиграли.

Просто обычная ситуация первого раунда, когда ты не подаешь в нужную точку и испытываешь трудности в первых геймах на подаче. В дальнейшем это может пройти».

Во втором туре группы Бьорна Борга Федерер сыграет с Маттео Берреттини из Италии.