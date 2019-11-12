Федерер победил Берреттини на Итоговом турнире ATP

Швейцарец Роджер Федерер в двух сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини – 7:6 (7:2), 6:3 в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча продолжалась один час 20 минут.

На счету Федерера восемь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из четырех. У Берреттини – шесть подач навылет и одна двойная ошибка.

Ранее швейцарец в группе Бьорна Борга проиграл австрийцу Доминику Тиму, а итальянец уступил сербу Новаку Джоковичу.

Позднее Джокович и Тим встретятся между собой.