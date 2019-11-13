Тим победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира года Австриец уступал со счетом 1:4 на решающем тай-брейке.

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Пятая ракетка мира Доминик Тим выиграл свой второй матч на Итоговом турнире года Nitto ATP Finals в Лондоне.

26-летний австриец победил второго номера мирового рейтинга Новака Джоковича из Сербии (6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)). При этом на решающем тай-брейке Тим уступал со счетом 1:4. Матч продолжался 2 часа 47 минут.

Таким образом, Тим, ранее обыгравший Роджера Федерера из Швейцарии, гарантировал себе выход в полуфинал с первого места в группе Бьорна Борга.

Второе место определится в четверг в матче Джоковича и Федерера.

Лондон (Великобритания)

Итоговый турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Групповой этап

Группа Бьорна Борга

2-й тур

Доминик Тим (Австрия, 5) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)