Тим победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира года

Пятая ракетка мира Доминик Тим выиграл свой второй матч на Итоговом турнире года Nitto ATP Finals в Лондоне.
26-летний австриец победил второго номера мирового рейтинга Новака Джоковича из Сербии (6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)). При этом на решающем тай-брейке Тим уступал со счетом 1:4. Матч продолжался 2 часа 47 минут.
Таким образом, Тим, ранее обыгравший Роджера Федерера из Швейцарии, гарантировал себе выход в полуфинал с первого места в группе Бьорна Борга.
Второе место определится в четверг в матче Джоковича и Федерера.
Лондон (Великобритания)
Итоговый турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Групповой этап
Группа Бьорна Борга
2-й тур
Доминик Тим (Австрия, 5) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)